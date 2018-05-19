Пропаганда чи ні – у суспільстві по-різному оцінюють марші та акції ЛГБТ-спільнот

Пропаганда чи ні – у суспільстві по-різному оцінюють марші та акції ЛГБТ-спільнот

21:30 19.05.2018

Петиція щодо захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї таки набрала понад 25 000 необхідних голосів. Тож наразі збір підписів завершено, а ініціатива перебуває на розгляді Президента України Петра Порошенка. Нагадаємо, цією петицією прихильники традиційної сім’ї виступають проти, як вони стверджують, пропаганди гомосексуалізму. Люди не хочуть аби їм чи їхнім дітям розповідали, що бути геєм чи лесбійскою – це нормально. Що це не психічне відхилення, а саме норма. Аби показати свою незгоду із цим українці об’єдналися не лише в мережі для підписів, а й вийшли на акції протесту. Більше у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Бив і катував: на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині пальця. ВІДЕО
Бив і катував: на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині пальця. ВІДЕО
19.05.2018 | 21:45
Пропаганда чи ні – у суспільстві по-різному оцінюють марші та акції ЛГБТ-спільнот
Пропаганда чи ні – у суспільстві по-різному оцінюють марші та акції ЛГБТ-спільнот
19.05.2018 | 21:30
Праворадикали почали боротьбу з водіями «Яндекс.Таксі»
Праворадикали почали боротьбу з водіями «Яндекс.Таксі»
19.05.2018 | 20:30
Патрульні в Маріуполі потрапили в ДТП поспішаючи на виклик. ВІДЕО
Патрульні в Маріуполі потрапили в ДТП поспішаючи на виклик. ВІДЕО
19.05.2018 | 19:30
У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО
У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО
19.05.2018 | 09:30
СБУ опублікувала нові свідчення жертв катувань на Донбасі. ВІДЕО
СБУ опублікувала нові свідчення жертв катувань на Донбасі. ВІДЕО
18.05.2018 | 23:15
На Запоріжжі CБУ викрила мережу інформаторів російських спецслужб. ФОТО
На Запоріжжі CБУ викрила мережу інформаторів російських спецслужб. ФОТО
18.05.2018 | 23:00
Правозахисники закликають поліцію ретельно розслідувати злочини з боку радикалів. ВІДЕО
Правозахисники закликають поліцію ретельно розслідувати злочини з боку радикалів. ВІДЕО
18.05.2018 | 22:45
У НАБУ склали антирейтинг справ у судах України. ВІДЕО
У НАБУ склали антирейтинг справ у судах України. ВІДЕО
18.05.2018 | 22:15
Дати шанс чи запроторити за ґрати – як в Україні впроваджують систему пробації. ВІДЕО
Дати шанс чи запроторити за ґрати – як в Україні впроваджують систему пробації. ВІДЕО
18.05.2018 | 21:45
У Кривому Розі люди перекрили цілий район – вимагають відновити роботу лікарні. ВІДЕО
У Кривому Розі люди перекрили цілий район – вимагають відновити роботу лікарні. ВІДЕО
18.05.2018 | 21:15
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
18.05.2018 | 20:45
На Рівненщині затримали кримінальних гастролерів. ВІДЕО
На Рівненщині затримали кримінальних гастролерів. ВІДЕО
18.05.2018 | 20:15
На Луганщині загинули дитина і батько під час обстрілів бойовиків. ВІДЕО
На Луганщині загинули дитина і батько під час обстрілів бойовиків. ВІДЕО
18.05.2018 | 19:50
У Кривому Розі на потужну порностудію працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
У Кривому Розі на потужну порностудію працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
18.05.2018 | 11:40
Омбудсман відреагувала на затримання призовників у хостелі. ВІДЕО
Омбудсман відреагувала на затримання призовників у хостелі. ВІДЕО
18.05.2018 | 08:40

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.