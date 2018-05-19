Близько 30 кримінальних авторитетів досі розгулюють містами України. ВІДЕО
Близько 30 кримінальних авторитетів досі розгулюють містами України. ВІДЕО
Злодії в законі… Останній впійманий в Києві – 33-річний Дато Агджабедінський. І таких історій в Україні не злічити. За тиждень упіймали трьох таких непроханих гостей з-за кордону. До цього ще низку злодіїв у законі на прізвиська Тенго Пітерський, Куцу, Рамаза Багдатський, Сумбат Тбіліський, Професор видворили з України. Хоч виправдання різні, однак мають дещо спільне… Всіх цих чоловіків вже видворяли з України із забороною в’їзду на три роки. Однак вони, переробивши паспорти і вже з новими прізвищами, повертались. Раз по раз!
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