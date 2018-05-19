У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО
У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО
Напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, на їх землі, в анексованому Росією Криму затримали кілька десятків активістів, серед них і неповнолітні. За словами правозахисників, учасників акції «Запали вогник у своєму серці» у Сімферополі пов’язали за нібито несанкціонований мітинг. Затримали щонайменше 10 людей. Їх усіх розвезли по районних відділеннях поліції. Одного із учасників акції – 19-річного кримськотатарського активіста російські силовики звинувачують ще й у непокорі поліцейському.
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