У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО

У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО

09:30 19.05.2018

Напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, на їх землі, в анексованому Росією Криму затримали кілька десятків активістів, серед них і неповнолітні. За словами правозахисників, учасників акції «Запали вогник у своєму серці» у Сімферополі пов’язали за нібито несанкціонований мітинг. Затримали щонайменше 10 людей. Їх усіх розвезли по районних відділеннях поліції. Одного із учасників акції – 19-річного  кримськотатарського активіста російські силовики звинувачують ще й у непокорі поліцейському.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО
У Сімферополі затримали учасників акції пам’яті про депортацію кримських татар. ВІДЕО
19.05.2018 | 09:30
СБУ опублікувала нові свідчення жертв катувань на Донбасі. ВІДЕО
СБУ опублікувала нові свідчення жертв катувань на Донбасі. ВІДЕО
18.05.2018 | 23:15
На Запоріжжі CБУ викрила мережу інформаторів російських спецслужб. ФОТО
На Запоріжжі CБУ викрила мережу інформаторів російських спецслужб. ФОТО
18.05.2018 | 23:00
Правозахисники закликають поліцію ретельно розслідувати злочини з боку радикалів. ВІДЕО
Правозахисники закликають поліцію ретельно розслідувати злочини з боку радикалів. ВІДЕО
18.05.2018 | 22:45
У НАБУ склали антирейтинг справ у судах України. ВІДЕО
У НАБУ склали антирейтинг справ у судах України. ВІДЕО
18.05.2018 | 22:15
Дати шанс чи запроторити за ґрати – як в Україні впроваджують систему пробації. ВІДЕО
Дати шанс чи запроторити за ґрати – як в Україні впроваджують систему пробації. ВІДЕО
18.05.2018 | 21:45
У Кривому Розі люди перекрили цілий район – вимагають відновити роботу лікарні. ВІДЕО
У Кривому Розі люди перекрили цілий район – вимагають відновити роботу лікарні. ВІДЕО
18.05.2018 | 21:15
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
18.05.2018 | 20:45
На Рівненщині затримали кримінальних гастролерів. ВІДЕО
На Рівненщині затримали кримінальних гастролерів. ВІДЕО
18.05.2018 | 20:15
На Луганщині загинули дитина і батько під час обстрілів бойовиків. ВІДЕО
На Луганщині загинули дитина і батько під час обстрілів бойовиків. ВІДЕО
18.05.2018 | 19:50
У Кривому Розі на потужну порностудію працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
У Кривому Розі на потужну порностудію працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
18.05.2018 | 11:40
Омбудсман відреагувала на затримання призовників у хостелі. ВІДЕО
Омбудсман відреагувала на затримання призовників у хостелі. ВІДЕО
18.05.2018 | 08:40
У Києві зіштовхнулися дві маршрутки. Імовірно у водія стався інсульт. ВІДЕО
У Києві зіштовхнулися дві маршрутки, імовірно у водія стався інсульт. ВІДЕО
18.05.2018 | 08:20
В Івано-Франківську продавали плакат з «російським» Кримом. ВІДЕО
В Івано-Франківську продавали плакат з «російським» Кримом. ВІДЕО
18.05.2018 | 08:00
Київська вулиця на тиждень перетворилася на пустелю. ВІДЕО
Київська вулиця на тиждень перетворилася на пустелю. ВІДЕО
18.05.2018 | 07:40
У столиці квартирні крадії протаранили поліцейський автомобіль. ВІДЕО
У столиці квартирні крадії протаранили поліцейський автомобіль. ВІДЕО
18.05.2018 | 07:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.