Бив і катував: на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині пальця. ВІДЕО
Бив і катував: на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині пальця. ВІДЕО
Бив, знущався та ще й відрізав палець! Пані Надія з жахом згадує ті муки, які їй прийшлось пережити. Говорить, катування у її родині з боку чоловіка-садиста перетворились у буденність. Що шокує – страшні знущання на власні очі бачили діти, двоє маленьких синів.
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