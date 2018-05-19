Бив і катував: на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині пальця. ВІДЕО

Бив, знущався та ще й відрізав палець! Пані Надія з жахом згадує ті муки, які їй прийшлось пережити. Говорить, катування у її родині з боку чоловіка-садиста перетворились у буденність. Що шокує – страшні знущання на власні очі бачили діти, двоє маленьких синів.