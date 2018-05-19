Патрульні в Маріуполі потрапили в ДТП поспішаючи на виклик. ВІДЕО
Патрульні в Маріуполі потрапили в ДТП поспішаючи на виклик. ВІДЕО
Ця ДТП сталася вдень у Маріуполі. На перехресті зіштовхнулися патрульний Пріус та легковик Шевроле.
Оператор – М.Рябченко
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