На Львівщині мера міста Сколе звинуватили у антисемітизмі. ВІДЕО
На Львівщині мера міста Сколе звинуватили у антисемітизмі. ВІДЕО
Мер влаштував цілу антисемітську лекцію. Мовляв, євреї влаштовують всесвітню змову, хочуть знищити індивідуальність народів і взагалі саме вони допомогли Сталіну виграти війну. Більше у сюжеті.
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