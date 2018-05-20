На Сумщині рецидивіст напав на таксиста з ножем. ВІДЕО
На Сумщині рецидивіст напав на таксиста з ножем. ВІДЕО
Нічне чергування таксиста в Охтирці, що у Сумській області, ледь не завершилося трагедією! Пасажир замість того, щоб подякувати і чесно розрахуватися з ним за поїздку – штрикнув чоловіка ножем у шию, відібрав його автомобіль і скривавленим залишив просто на трасі.
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