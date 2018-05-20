У центрі Луцька чоловік підпалив себе на очах у дітей. ВІДЕО

Людина палає. У центрі Луцька чоловік на очах у десятків людей підпалив себе. Здається, що і вижив він лише завдяки небайдужим очевидцям.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

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