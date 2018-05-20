Засудженого Старобільського СІЗО під час затримання побили правоохоронці. ВІДЕО

Засуджений слідчого Старобільського СІЗО що на Луганщині розповів – його побили правоохоронці просто під час затримання. Про це стало відомо в ході моніторингового візиту представника омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павла Лисянського до ізолятора тимчасового тримання.