Засудженого Старобільського СІЗО під час затримання побили правоохоронці. ВІДЕО
Засудженого Старобільського СІЗО під час затримання побили правоохоронці. ВІДЕО
Засуджений слідчого Старобільського СІЗО що на Луганщині розповів – його побили правоохоронці просто під час затримання. Про це стало відомо в ході моніторингового візиту представника омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павла Лисянського до ізолятора тимчасового тримання.
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