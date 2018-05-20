Поліція розслідує смерть судді Солом’янського райсуду Києва. ВІДЕО
Поліція розслідує смерть судді Солом’янського райсуду Києва. ВІДЕО
Поліція розпочала розслідування через смерть судді Олександра Бобровника. Він помер за кермом власного авто у Житомирській області. Олександр Бобровник працював у Солом’янському районному суді Києва. Вів резонансні справи: екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та Олександра Онищенка. За інформацією поліції, тридцяти семирічний суддя помер через серцевий напад. Це підтверджують результати попередньої експертизи.
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