У Києві жорстоко вбили молодого чоловіка. ВІДЕО
У Києві жорстоко вбили молодого чоловіка. ВІДЕО
У Києві зарізали чоловіка. Хто пішов на такий жорстокий крок, поки не відомо. Поліцейські розшукують злочинця. Тіло 42-річного хлопця серед білого дня у Солом’янському районі випадково знайшла жінка.
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