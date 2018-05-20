За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО

За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО

21:30 20.05.2018

За законопроект проголосували 255 депутатів, також його підтримала Рада Церков. У Верховні Раді кажуть, закон змінить ситуацію з розвитком медицини в Україні, та що найголовніше – врятує тисячі життів. Тепер головне, щоб й всі українці поставились до цього кроку серйозно. Адже, кажуть автори закону, щоб стати донором після смерті, треба дати на це письмову згоду за життя! 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві пасажир маршрутки обікрав водія. ВІДЕО
У Києві пасажир маршрутки обікрав водія. ВІДЕО
20.05.2018 | 21:45
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
20.05.2018 | 21:30
СБУ попередила спробу викрадення спецслужбами РФ громадянина Росії. ВІДЕО
СБУ попередила спробу викрадення спецслужбами РФ громадянина Росії. ВІДЕО
20.05.2018 | 21:00
Водій автівки на єврономерах хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
Водій автівки на єврономерах хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
20.05.2018 | 20:30
Поліція розслідує смерть судді Солом’янського райсуду Києва. ВІДЕО
Поліція розслідує смерть судді Солом’янського райсуду Києва. ВІДЕО
20.05.2018 | 20:00
ДТП на Броварському проспекті у Києві. ВІДЕО
ДТП на Броварському проспекті у Києві. ВІДЕО
20.05.2018 | 19:30
У Києві жорстоко вбили молодого чоловіка. ВІДЕО
У Києві жорстоко вбили молодого чоловіка. ВІДЕО
20.05.2018 | 19:00
На Сумщині рецидивіст напав на таксиста з ножем. ВІДЕО
На Сумщині рецидивіст напав на таксиста з ножем. ВІДЕО
20.05.2018 | 18:00
Засудженого Старобільського СІЗО під час затримання побили правоохоронці. ВІДЕО
Засудженого Старобільського СІЗО під час затримання побили правоохоронці. ВІДЕО
20.05.2018 | 16:00
У Житомирі шахраї виманювали гроші в пенсіонерів. ВІДЕО
У Житомирі шахраї виманювали гроші в пенсіонерів. ВІДЕО
20.05.2018 | 14:00
У центрі Луцька чоловік підпалив себе на очах у дітей. ВІДЕО
У центрі Луцька чоловік підпалив себе на очах у дітей. ВІДЕО
20.05.2018 | 12:00
На Одещині поліцейські викрили нарколабораторію. ВІДЕО
На Одещині поліцейські викрили нарколабораторію. ВІДЕО
20.05.2018 | 09:30
На Львівщині мера міста Сколе звинуватили у антисемітизмі. ВІДЕО
На Львівщині мера міста Сколе звинуватили у антисемітизмі. ВІДЕО
19.05.2018 | 23:30
Близько 30 кримінальних авторитетів досі розгулюють містами України. ВІДЕО
Близько 30 кримінальних авторитетів досі розгулюють містами України. ВІДЕО
19.05.2018 | 22:30
Бив і катував: на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині пальця. ВІДЕО
Бив і катував: на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині пальця. ВІДЕО
19.05.2018 | 21:45
Пропаганда чи ні – у суспільстві по-різному оцінюють марші та акції ЛГБТ-спільнот
Пропаганда чи ні – у суспільстві по-різному оцінюють марші та акції ЛГБТ-спільнот
19.05.2018 | 21:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.