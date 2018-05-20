ДТП на Броварському проспекті у Києві. ВІДЕО

Дорожньо-транспортні пригоди у столиці вже перетворились у буденність. Аварії трапляються щодня. Цього разу звичну тишу на Броварському проспекті порушили звуки гальм та ударів. Репортери «Магнолії-ТВ» отримали інформацію про автопригоду і одразу вирушили на місце ДТП.