ДТП на Броварському проспекті у Києві. ВІДЕО
ДТП на Броварському проспекті у Києві. ВІДЕО
Дорожньо-транспортні пригоди у столиці вже перетворились у буденність. Аварії трапляються щодня. Цього разу звичну тишу на Броварському проспекті порушили звуки гальм та ударів. Репортери «Магнолії-ТВ» отримали інформацію про автопригоду і одразу вирушили на місце ДТП.
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