У Києві пасажир маршрутки обікрав водія. ВІДЕО

У Києві пасажир маршрутки обікрав водія. ВІДЕО

21:45 20.05.2018

У Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали зловмисника за лічені хвилини. Увагу поліцейських привернув раптовий шум на вулиці Терещенківській. Там на зупинці громадського транспорту люди скупчилися навколо маршрутки та водія. От тільки останній був не винуватцем, а жертвою злочину. Виявляється, один із пасажирів встиг поцупити у кермувальника барсетку з грішми та документами. Правоохоронцям знадобилося лише кілька хвилин аби вирахувати та наздогнати зловмисника. Більше у сюжеті.

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