На Одещині поліцейські викрили нарколабораторію. ВІДЕО

На кадрах можна побачити, яку лабораторію підозрювані створили. До незаконної діяльності причетні четверо. Вони підозрюються у виготовленні та збуті наркотичних та психотропних речовин. Для таких зухвальців кримінальний кодекс підготував покарання до 8 років позбавлення волі.