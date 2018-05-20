На Одещині поліцейські викрили нарколабораторію. ВІДЕО
На Одещині поліцейські викрили нарколабораторію. ВІДЕО
На кадрах можна побачити, яку лабораторію підозрювані створили. До незаконної діяльності причетні четверо. Вони підозрюються у виготовленні та збуті наркотичних та психотропних речовин. Для таких зухвальців кримінальний кодекс підготував покарання до 8 років позбавлення волі.
|
20.05.2018 | 09:30
|
19.05.2018 | 23:30
|
19.05.2018 | 22:30
|
19.05.2018 | 21:45
|
19.05.2018 | 21:30
|
19.05.2018 | 20:30
|
19.05.2018 | 19:30
|
19.05.2018 | 09:30
|
18.05.2018 | 23:15
|
18.05.2018 | 23:00
|
18.05.2018 | 22:45
|
18.05.2018 | 22:15
|
18.05.2018 | 21:45
|
18.05.2018 | 21:15
|
18.05.2018 | 20:45
|
18.05.2018 | 20:15
-
- 1 з 1024
- ››