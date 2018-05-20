На Одещині поліцейські викрили нарколабораторію. ВІДЕО

На Одещині поліцейські викрили нарколабораторію. ВІДЕО

09:30 20.05.2018

На кадрах можна побачити, яку лабораторію підозрювані створили. До незаконної діяльності причетні четверо. Вони підозрюються у виготовленні та збуті наркотичних та психотропних речовин. Для таких зухвальців кримінальний кодекс підготував покарання до 8 років позбавлення волі.

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