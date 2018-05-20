В одеському ресторані сталася бійка зі стріляниною. ВІДЕО
В одеському ресторані сталася бійка зі стріляниною. ВІДЕО
Постріли, крики та бійка. Ось так вирішувався конфлікт у одному із місцевих ресторанів Одеси. Все почалось із того, що ще у самому закладі кілька клієнтів почали дебоширити – розпустили кулаки.
|
20.05.2018 | 22:30
|
20.05.2018 | 22:00
|
20.05.2018 | 21:45
|
20.05.2018 | 21:30
|
20.05.2018 | 21:00
|
20.05.2018 | 20:30
|
20.05.2018 | 20:00
|
20.05.2018 | 19:30
|
20.05.2018 | 19:00
|
20.05.2018 | 18:00
|
20.05.2018 | 16:00
|
20.05.2018 | 14:00
|
20.05.2018 | 12:00
|
20.05.2018 | 09:30
|
19.05.2018 | 23:30
|
19.05.2018 | 22:30
-
- 1 з 1025
- ››