З місця події: у Києві одна автівка від удару іншої злетіла в кювет. ВІДЕО
З місця події: у Києві одна автівка від удару іншої злетіла в кювет. ВІДЕО
Близько 01:00 на Столичному шосе сталась ДТП, за участю двох авто: “Chevrolet” та « Renault”.
Автомобіль «Renault” виїзджав з другорядної дороги, не пропустив «Chevrolet “ та сталось зіткнення.Від удару «Chevrolet” злетів з дороги у кювет та перекинувся на дах.Керманич «Renault” розповів,що відволікся на доньку,котра була пасажиркою.
У пригоді ніхто не травмувався.
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