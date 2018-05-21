З місця події: у Києві одна автівка від удару іншої злетіла в кювет. ВІДЕО

Близько 01:00 на Столичному шосе сталась ДТП, за участю двох авто: “Chevrolet” та « Renault”.

Автомобіль «Renault” виїзджав з другорядної дороги, не пропустив «Chevrolet “ та сталось зіткнення.Від удару «Chevrolet” злетів з дороги у кювет та перекинувся на дах.Керманич «Renault” розповів,що відволікся на доньку,котра була пасажиркою.

У пригоді ніхто не травмувався.