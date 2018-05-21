З місця події: у Києві водій втратив свідомість за кермом. ВІДЕО

Близько 00:15 водій на позашляховику «Hyundai” рухався по проспекту Свободи.

За попередньою інформацією, у кермувальника піднявся тиск і він втратив свідомість.

Автомобіль влетів в електроопору та перекинувся на бік.Н

ебайдужі, котрі стали очевидцями, перевернули автомобіль на колеса.

Чоловік був пристебнутий, та спрацювали подушки безпеки, тому він не травмувався.