З місця події: у Києві водій втратив свідомість за кермом. ВІДЕО
З місця події: у Києві водій втратив свідомість за кермом. ВІДЕО
Близько 00:15 водій на позашляховику «Hyundai” рухався по проспекту Свободи.
За попередньою інформацією, у кермувальника піднявся тиск і він втратив свідомість.
Автомобіль влетів в електроопору та перекинувся на бік.Н
ебайдужі, котрі стали очевидцями, перевернули автомобіль на колеса.
Чоловік був пристебнутий, та спрацювали подушки безпеки, тому він не травмувався.
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