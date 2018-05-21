З місця події: у Києві жахливо розбився легковик, є загиблі. ВІДЕО

З місця події: у Києві жахливо розбився легковик, є загиблі. ВІДЕО

08:40 21.05.2018

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 02:00 години ночі.З невідомих причин автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево.

Від удару розтрощило передню частину авто.Водія затисло у салоні машини, травми були несумісними з життям, чоловік загинув на місці.

Також у автівці був пасажир, його у важкому стані шпиталізували до лікарн

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
З місця події: у Києві жахливо розбився легковик, є загиблі. ВІДЕО
З місця події: у Києві жахливо розбився легковик, є загиблі. ВІДЕО
21.05.2018 | 08:40
З місця події: у Києві одна автівка від удару іншої злетіла в кювет. ВІДЕО
З місця події: у Києві одна автівка від удару іншої злетіла в кювет. ВІДЕО
21.05.2018 | 08:20
З місця події: у Києві водій втратив свідомість за кермом. ВІДЕО
З місця події: у Києві водій втратив свідомість за кермом. ВІДЕО
21.05.2018 | 08:00
В одеському ресторані сталася бійка зі стріляниною. ВІДЕО
В одеському ресторані сталася бійка зі стріляниною. ВІДЕО
20.05.2018 | 22:30
Одеситка закопала тіло свого товариша. ВІДЕО
Одеситка закопала тіло свого товариша. ВІДЕО
20.05.2018 | 22:00
У Києві пасажир маршрутки обікрав водія. ВІДЕО
У Києві пасажир маршрутки обікрав водія. ВІДЕО
20.05.2018 | 21:45
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
20.05.2018 | 21:30
СБУ попередила спробу викрадення спецслужбами РФ громадянина Росії. ВІДЕО
СБУ попередила спробу викрадення спецслужбами РФ громадянина Росії. ВІДЕО
20.05.2018 | 21:00
Водій автівки на єврономерах хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
Водій автівки на єврономерах хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
20.05.2018 | 20:30
Поліція розслідує смерть судді Солом’янського райсуду Києва. ВІДЕО
Поліція розслідує смерть судді Солом’янського райсуду Києва. ВІДЕО
20.05.2018 | 20:00
ДТП на Броварському проспекті у Києві. ВІДЕО
ДТП на Броварському проспекті у Києві. ВІДЕО
20.05.2018 | 19:30
У Києві жорстоко вбили молодого чоловіка. ВІДЕО
У Києві жорстоко вбили молодого чоловіка. ВІДЕО
20.05.2018 | 19:00
На Сумщині рецидивіст напав на таксиста з ножем. ВІДЕО
На Сумщині рецидивіст напав на таксиста з ножем. ВІДЕО
20.05.2018 | 18:00
Засудженого Старобільського СІЗО під час затримання побили правоохоронці. ВІДЕО
Засудженого Старобільського СІЗО під час затримання побили правоохоронці. ВІДЕО
20.05.2018 | 16:00
У Житомирі шахраї виманювали гроші в пенсіонерів. ВІДЕО
У Житомирі шахраї виманювали гроші в пенсіонерів. ВІДЕО
20.05.2018 | 14:00
У центрі Луцька чоловік підпалив себе на очах у дітей. ВІДЕО
У центрі Луцька чоловік підпалив себе на очах у дітей. ВІДЕО
20.05.2018 | 12:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.