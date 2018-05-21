З місця події: у Києві жахливо розбився легковик, є загиблі. ВІДЕО
З місця події: у Києві жахливо розбився легковик, є загиблі. ВІДЕО
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 02:00 години ночі.З невідомих причин автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево.
Від удару розтрощило передню частину авто.Водія затисло у салоні машини, травми були несумісними з життям, чоловік загинув на місці.
Також у автівці був пасажир, його у важкому стані шпиталізували до лікарн
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