На Прикарпатті військовий жбурнув гранату у відвідувачів кафе. ВІДЕО
На Прикарпатті військовий жбурнув гранату у відвідувачів кафе. ВІДЕО
Від вибуху постраждали дев’ять відвідувачів розважального закладу в тому числі і його дружина. З місця події їх терміново забрали до лікарні.
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