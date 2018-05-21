Аби з’ясувати відносини зі знайомим, молодик взявся за пістолет. ВІДЕО
Аби з’ясувати відносини зі знайомим, молодик взявся за пістолет. ВІДЕО
Обидва забіяки у лікарні. Правоохоронці оглянули місце події. Поспілкувалися із свідками. Їм навіть одразу вдалося затримати стрілка. Кримінальне провадження поки не відкривали – в поліції кажуть поки що – розбираються в усіх подробицях.
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