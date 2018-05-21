У школі Миколаєва масово отруїлися діти. ВІДЕО

У школі Миколаєва масово отруїлися діти. ВІДЕО

20:45 21.05.2018

У дітей діагноз один – отруєння невідомою речовиною. Симптоми у всіх схожі. Під час четвертого уроку школярі почали кашляти, скаржитися на погане самопочуття, втрачати свідомість. Вже відомо, у навчальному закладі розпили якусь речовину. Попередньо, старшокласники. Це можна зрозуміти з розмови заступника Миколаївської облдержадміністрації та директора школи. Подробиці у сюжеті.

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