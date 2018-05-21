У Сумах мотоцикліст потрапив у моторошну ДТП. ВІДЕО

Суми. Курський проспект. Дорогою рухався ВАЗ. На зустріч йому – мотоцикліст. Все б нічого, якби в якусь мить кермувальник автомобіля не вирішив повернути ліворуч. Далі – суцільне жахіття…

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