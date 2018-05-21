У Києві пройшов марш за легалізацію коноплі. ВІДЕО
У Києві пройшов марш за легалізацію коноплі. ВІДЕО
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Протести зоозахисників майже по всій Україні.
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