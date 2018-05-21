У Тернополі призовник упав з 5-го поверху військкомату. ВІДЕО
У Тернополі призовник упав з 5-го поверху військкомату. ВІДЕО
Втекти від армії за будь-яку ціну… У Тернополі призовник впав з 5го поверху військкомату. Про це написали на офіційній сторінці у Фейсбук Тернопільского військового комісаріату
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