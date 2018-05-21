Сумських поліцейських, які силою приводили до тями охмелілого чоловіка, звільнили. ВІДЕО

Сумських поліцейських, які силою приводили до тями охмелілого чоловіка, звільнили. Після гучного скандалу з знущаннями, яке зняли на відео і виклали в мережу, керівництво патрульної поліції вирішило відсторонити від роботи безпосередніх учасників тієї події.