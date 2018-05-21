Сумських поліцейських, які силою приводили до тями охмелілого чоловіка, звільнили. ВІДЕО
Сумських поліцейських, які силою приводили до тями охмелілого чоловіка, звільнили. ВІДЕО
Сумських поліцейських, які силою приводили до тями охмелілого чоловіка, звільнили. Після гучного скандалу з знущаннями, яке зняли на відео і виклали в мережу, керівництво патрульної поліції вирішило відсторонити від роботи безпосередніх учасників тієї події.
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