У Дніпрі майор поліції вимагав за повернення машини від водія хабар. ВІДЕО

У Дніпрі майор поліції вимагав за повернення машини від водія хабар. ВІДЕО

23:15 21.05.2018

До поліції Дніпра звернувся 36-ти річний чоловік. Розповів, зовсім нещодавно придбав закордоном автівку. Та радів придбаній машині він не довго. Коли повернувся в Україну, перші ж патрульні, які зупинили водія, повідомили – його іномарка перебуває у міжнародному розшуку. І вилучили автомобіль. Та не заради правопорядку, а заради наживи. Майор поліції повернути машину пообіцяв за 4 тисячі доларів.

Не тільки це….також в огляді Хабар News дивіться про таке….

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