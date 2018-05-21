У Дніпрі майор поліції вимагав за повернення машини від водія хабар. ВІДЕО
У Дніпрі майор поліції вимагав за повернення машини від водія хабар. ВІДЕО
До поліції Дніпра звернувся 36-ти річний чоловік. Розповів, зовсім нещодавно придбав закордоном автівку. Та радів придбаній машині він не довго. Коли повернувся в Україну, перші ж патрульні, які зупинили водія, повідомили – його іномарка перебуває у міжнародному розшуку. І вилучили автомобіль. Та не заради правопорядку, а заради наживи. Майор поліції повернути машину пообіцяв за 4 тисячі доларів.
Не тільки це….також в огляді Хабар News дивіться про таке….
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