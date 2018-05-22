У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр, евакуйовано 28 дітей. ВІДЕО
У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр, евакуйовано 28 дітей. ВІДЕО
У Торецьку, що на Донеччині бойовики обстріляли дитячий центр соціально-психологічної реабілітації. За даними правоохоронців, 28 дітей звідти евакуювали до безпечного місця.
|
22.05.2018 | 07:40
|
22.05.2018 | 07:20
|
22.05.2018 | 07:00
|
22.05.2018 | 06:45
|
22.05.2018 | 06:30
|
21.05.2018 | 23:15
|
21.05.2018 | 22:45
|
21.05.2018 | 22:15
|
21.05.2018 | 21:45
|
21.05.2018 | 21:15
|
21.05.2018 | 20:45
|
21.05.2018 | 20:15
|
21.05.2018 | 19:50
|
21.05.2018 | 09:20
|
21.05.2018 | 08:40
|
21.05.2018 | 08:20
-
- 1 з 1026
- ››