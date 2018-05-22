У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр, евакуйовано 28 дітей. ВІДЕО

У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр, евакуйовано 28 дітей. ВІДЕО

06:45 22.05.2018

У Торецьку, що на Донеччині бойовики обстріляли дитячий центр соціально-психологічної реабілітації. За даними правоохоронців, 28 дітей звідти евакуювали до безпечного місця.

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