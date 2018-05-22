Знову на жовтий: у Коломиї сталась карколомна ДТП. ВІДЕО
Знову на жовтий: у Коломиї сталась карколомна ДТП. ВІДЕО
Жахлива ДТП сталась у місті Коломия, на Івано-Франківщині. Було близько другої години дня, на дорозі жвавий рух. Аж раптом на перехресті вулиць Мазепи-Богуна та Миколайчука пролунав звук потужного удару. Розпочалося все з того, що водієві на Fiat горів жовтий сигнал світлофора. Останні секунди жовтого перед тим як загориться зелений сигнал світлофора стікали й для водія Mercedes-Benz. Та він не захотів чекати зелений і на перехрестя обоє водіїв виїхали на жовтий.
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