Знову на жовтий: у Коломиї сталась карколомна ДТП. ВІДЕО

Жахлива ДТП сталась у місті Коломия, на Івано-Франківщині. Було близько другої години дня, на дорозі жвавий рух. Аж раптом на перехресті вулиць Мазепи-Богуна та Миколайчука пролунав звук потужного удару. Розпочалося все з того, що водієві на Fiat горів жовтий сигнал світлофора. Останні секунди жовтого перед тим як загориться зелений сигнал світлофора стікали й для водія Mercedes-Benz. Та він не захотів чекати зелений і на перехрестя обоє водіїв виїхали на жовтий.