На Одещині троє чоловіків вбили та обікрали місцеву жительку. ВІДЕО
На Одещині троє чоловіків вбили та обікрали місцеву жительку. ВІДЕО
Пані мешкала сама, інколи до неї в гості заходили родичі та друзі. Того дня як завжди до жінки прийшли сусіди, однак побачили страшну картину… Всі речі розкидані, а на підлозі лежить їхня вже бездиханна подруга. Трохи оговтавшись від шоку, люди швидко викликали поліцію. Коли приїхали правоохоронці - з’ясували, що на 68-річну жінку напали троє людей.
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