На Черкащині затримано озброєних зо зубів жителів Київщини. ВІДЕО

На Черкащині затримано озброєних зо зубів жителів Київщини. ВІДЕО

08:00 22.05.2018

У Шполянський відділ поліції звернувся житель міста Шпола з заявою про те, що на нього напало двоє невідомих чоловіків, які погрожували йому предметом, схожим на пістолет.

Поліцейським чоловік надав опис автомобіля, на якому пересувалися зловмисники.

Негайно на території Шполянського та прилеглих районів було введено в дію оперативний план «Перехоплення». В результаті якого зловмисників було затримано нарядом групи реагування патрульної поліції на території Лисянського району.

Двох чоловіків, які перебували в салоні авто, правоохоронці одразу затримали. Ними виявилися 44  та 38-річні мешканці Київщини. При огляді автівки, поліцейські виявили предмет схожий на АКМ-74, два газових балончики та три «Балаклави».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Автомобіль та речові докази вилучено.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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