На Черкащині затримано чоловіка, який підірвав гранату біля чужої машини. ВІДЕО
На Черкащині затримано чоловіка, який підірвав гранату біля чужої машини. ВІДЕО
Близько першої години ночі до Смілянського відділу поліції надійшло повідомлення, що на одній із центральних вулиць Сміли стався вибух.
На місці події правоохоронці з’ясували, що невідома особа кинула предмет, як в подальшому було з’ясовано – гранату, який вибухнув біля автомобіля місцевого жителя. В результаті детонації вибухового пристрою було пошкоджено задню частину автомобіля. Ніхто з сторонніх осіб не постраждав.
В результаті оперативно-пошукових заходів, в той же день оперативники Смілянського відділу поліції встановили особу, причетну до даного кримінального правопорушення. Ним виявився 20-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримали поліцейські особливого призначення спільного з оперативниками Смілянського відділу поліції. Під час санкціонованого обшуку у його домоволодінні правоохоронці виявили та вилучили пістолет, на який були відсутні дозвільні документи.
Вилучені речові докази направлено на дослідження. Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області
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