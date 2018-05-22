Отруєння горілкою під Києвом: Смерть 6 людей кваліфікують як вбивство. ВІДЕО

Під Києвом загинуло 6 людей! Трагедія сталась ввечері у місті Бориспіль. Трьох чоловіків та жінок віком від 32 до 52 років доставили до районної лікарні. Не приходячи до тями всі вони померли. Як з’ясувалося, напередодні постраждалі в одній компанії випивали сурогатний алкоголь. Саму ж каністру правоохоронці вилучили і направили на експертизу. На часі поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".