У Черкасах зловмисники за ніч підпалили одразу дві автівки. ВІДЕО

Неспокійна ніч у Черкасах! Запевняю вас, відтепер місцеві будуть побоюватись залишати власні автівки просто неба. Бо ж вогнеборці за одну ніч отримали одразу два виклики. Близько першої ночі рятувальники боролись із вогнем на вулиці Верхня Горова. Не встигнули загасити одну пожежу, як отримали повідомлення про таку саму, але в іншому районі.

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