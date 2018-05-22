У Черкасах зловмисники за ніч підпалили одразу дві автівки. ВІДЕО

У Черкасах зловмисники за ніч підпалили одразу дві автівки. ВІДЕО

20:50 22.05.2018

Неспокійна ніч у Черкасах! Запевняю вас, відтепер місцеві будуть побоюватись залишати власні автівки просто неба. Бо ж вогнеборці за одну ніч отримали одразу два виклики. Близько першої ночі рятувальники боролись із вогнем на вулиці Верхня Горова. Не встигнули загасити одну пожежу, як отримали повідомлення про таку саму, але в іншому районі.

І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:

У Смілі чоловік кинув гранату під машину…

Обпоювали і грабували: у Києві затримали банду «клофелінщиків»…

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
67% футбольних клубів України замішані у договірних матчах. ВІДЕО
67% футбольних клубів України замішані у договірних матчах. ВІДЕО
22.05.2018 | 21:45
В Україні хочуть заборонити трансляцію ЧС-2018 з футболу. ВІДЕО
В Україні хочуть заборонити трансляцію ЧС-2018 з футболу. ВІДЕО
22.05.2018 | 21:15
У Черкасах зловмисники за ніч підпалили одразу дві автівки. ВІДЕО
У Черкасах зловмисники за ніч підпалили одразу дві автівки. ВІДЕО
22.05.2018 | 20:50
Масове отруєння у Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження. ВІДЕО
Масове отруєння у Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження. ВІДЕО
22.05.2018 | 20:40
Отруєння горілкою під Києвом: Смерть 6 людей кваліфікують як вбивство. ВІДЕО
Отруєння горілкою під Києвом: Смерть 6 людей кваліфікують як вбивство. ВІДЕО
22.05.2018 | 20:15
На Черкащині затримано чоловіка, який підірвав гранату біля чужої машини. ВІДЕО
На Черкащині затримано чоловіка, який підірвав гранату біля чужої машини. ВІДЕО
22.05.2018 | 12:40
На Черкащині затримано озброєних зо зубів жителів Київщини. ВІДЕО
На Черкащині затримано озброєних зо зубів жителів Київщини. ВІДЕО
22.05.2018 | 08:00
На Одещині троє чоловіків вбили та обікрали місцеву жительку. ВІДЕО
На Одещині троє чоловіків вбили та обікрали місцеву жительку. ВІДЕО
22.05.2018 | 07:40
Моторошна аварія на Столичному шосе. Водій міг заснути за кермом. ВІДЕО
Моторошна ДТП у Києві: водій міг заснути за кермом. ВІДЕО
22.05.2018 | 07:20
Знову на жовтий: у Коломиї сталась карколомна ДТП. ВІДЕО
22.05.2018 | 07:00
У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр, евакуйовано 28 дітей. ВІДЕО
У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр, евакуйовано 28 дітей. ВІДЕО
22.05.2018 | 06:45
На Сумщині чоловік підірвав себе гранатою на очах у колишньої дружини. ВІДЕО
На Сумщині чоловік підірвав себе гранатою на очах у колишньої дружини. ВІДЕО
22.05.2018 | 06:30
У Дніпрі майор поліції вимагав за повернення машини від водія хабар. ВІДЕО
У Дніпрі майор поліції вимагав за повернення машини від водія хабар. ВІДЕО
21.05.2018 | 23:15
Сумських поліцейських, які силою приводили до тями охмелілого чоловіка, звільнили. ВІДЕО
Сумських поліцейських, які силою приводили до тями охмелілого чоловіка, звільнили. ВІДЕО
21.05.2018 | 22:45
У Тернополі призовник упав з 5-го поверху військкомату. ВІДЕО
У Тернополі призовник упав з 5-го поверху військкомату. ВІДЕО
21.05.2018 | 22:15
У Києві пройшов марш за легалізацію коноплі. ВІДЕО
У Києві пройшов марш за легалізацію коноплі. ВІДЕО
21.05.2018 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви вважаєте, чи потрібна поліція на футбольних стадіонах України?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.