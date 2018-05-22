Масове отруєння у Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження. ВІДЕО
Масове отруєння у Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження. ВІДЕО
В одній із українських шкіл чергове ЧП. Сьогодні на черзі Харків. Тут, просто посеред білого дня - ледь не за шкільною партою розпилили газ. Сталося все близько дванадцятої години дня. Діти відчули різкий запах, почали сильно кашляти і масово скаржитися на погіршення самопочуття. За попередньою інформацією, на одному з поверхів розпорошили перцевий балончик.
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