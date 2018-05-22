В Україні хочуть заборонити трансляцію ЧС-2018 з футболу. ВІДЕО
В Україні хочуть заборонити трансляцію ЧС-2018 з футболу. ВІДЕО
Нині у країні-агресорі - Росії у самому розпалі підготовка до футбольної спортивної події року номер один. Мова йде про чемпіонат світу з футболу. Трансляція чемпіонату світу як правило збирають біля своїх екранів мільйони людей, і роблять величезні рейтинги каналам. Та українці не повинні дивитися чемпіонат світу з футболу, який пройде у країні-агресорі - Росії. Так вважають низка нардепів.
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