У Києві триває суд над поліцейськими, які побили людину. ВІДЕО

Суд над патрульними поліцейськими, які побили чоловіка у гаражному кооперативі Києва. Стало відомо, що у справі змінили прокурора. Він прийшов на заплановане судове засідання - у Деснянський районний суд. Там мали допитувати свідків з обох сторін. Втім, засідання не відбулось. Суддя вирішила відклали, бо не з’явився захисник патрульних поліцейських. Адвокат заздалегідь передав документи, де пояснив причину неявки.