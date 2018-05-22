У Києві триває суд над поліцейськими, які побили людину. ВІДЕО
У Києві триває суд над поліцейськими, які побили людину. ВІДЕО
Суд над патрульними поліцейськими, які побили чоловіка у гаражному кооперативі Києва. Стало відомо, що у справі змінили прокурора. Він прийшов на заплановане судове засідання - у Деснянський районний суд. Там мали допитувати свідків з обох сторін. Втім, засідання не відбулось. Суддя вирішила відклали, бо не з’явився захисник патрульних поліцейських. Адвокат заздалегідь передав документи, де пояснив причину неявки.
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