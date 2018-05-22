67% футбольних клубів України замішані у договірних матчах. ВІДЕО
67% футбольних клубів України замішані у договірних матчах. ВІДЕО
Національна поліція почала масштабну спецоперацію через договірні матчі у футболі. Результати вражають. 35 професійних футбольних клубів з усієї країни були заплямовані у матчах з фіксованим результатом. Серед них 5 команд вищого дивізіону, української Прем’єр-ліги: Зоря, Олександрія, Олімпік, Зірка та бронзовий призер Прем’єр Ліги – Ворскла. У поліції підрахували – це 67 відсотків від усіх професійних клубів країни.
|
22.05.2018 | 21:45
|
22.05.2018 | 21:15
|
22.05.2018 | 20:50
|
22.05.2018 | 20:40
|
22.05.2018 | 20:15
|
22.05.2018 | 12:40
|
22.05.2018 | 08:00
|
22.05.2018 | 07:40
|
22.05.2018 | 07:20
|
22.05.2018 | 07:00
|
22.05.2018 | 06:45
|
22.05.2018 | 06:30
|
21.05.2018 | 23:15
|
21.05.2018 | 22:45
|
21.05.2018 | 22:15
|
21.05.2018 | 21:45
-
- 1 з 1026
- ››