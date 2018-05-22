67% футбольних клубів України замішані у договірних матчах. ВІДЕО

Національна поліція почала масштабну спецоперацію через договірні матчі у футболі. Результати вражають. 35 професійних футбольних клубів з усієї країни були заплямовані у матчах з фіксованим результатом. Серед них 5 команд вищого дивізіону, української Прем’єр-ліги: Зоря, Олександрія, Олімпік, Зірка та бронзовий призер Прем’єр Ліги – Ворскла. У поліції підрахували – це 67 відсотків від усіх професійних клубів країни.