У Харкові конфлікт на дорозі закінчився стріляниною. ВІДЕО
У Харкові конфлікт на дорозі закінчився стріляниною. ВІДЕО
Напевне, у деяких водіїв нерви не витримують і вони беруться за пістолет! Така історія сталася у Харкові. Об 11 вечора ділянку на окружній дорозі не поділили двоє водіїв. Буквально. Слово за слово, автівки зупинилися, чоловіки вийшли із своїх машин та почали сваритися.
І не лише це в огляді ДТП
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