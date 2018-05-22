У Харкові конфлікт на дорозі закінчився стріляниною. ВІДЕО

Напевне, у деяких водіїв нерви не витримують і вони беруться за пістолет! Така історія сталася у Харкові. Об 11 вечора ділянку на окружній дорозі не поділили двоє водіїв. Буквально. Слово за слово, автівки зупинилися, чоловіки вийшли із своїх машин та почали сваритися.

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