У Києві 15-річного хлопчика нагородили за порятунок людей з пожежі. ВІДЕО
У Києві 15-річного хлопчика нагородили за порятунок людей з пожежі. ВІДЕО
Київ. Проспект Комарова. Там в одній із багатоповерхівок сталась пожежа. Зайнялася одна із квартир на 5-му поверсі. Вогонь перекинувся на дах будинку. Але на щастя ніхто не постраждав. І все завдяки небайдужому хлопчику.
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