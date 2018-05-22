У Києві 15-річного хлопчика нагородили за порятунок людей з пожежі. ВІДЕО

Київ. Проспект Комарова. Там в одній із багатоповерхівок сталась пожежа. Зайнялася одна із квартир на 5-му поверсі. Вогонь перекинувся на дах будинку. Але на щастя ніхто не постраждав. І все завдяки небайдужому хлопчику.

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