На Одещині рецидивіст жахливо та криваво помстився за начебто наклеп. ВІДЕО
На Одещині рецидивіст жахливо та криваво помстився за начебто наклеп. ВІДЕО
До Суворовського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в кареті швидкої допомоги внаслідок ножового поранення помер житель м. Одеси.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що трагедія сталася на вулиці Лузанівській. До потерпілого, який разом з матір’ю йшов до магазину, підійшов знайомий молодик і запропонував відійти та поговорити. Жінка пішла у справах, залишивши сина та його товариша наодинці. Під час розмови між чоловіками виникла словесна перепалка, а згодом і бійка, у ході якої зловмисник витяг з кишені ножа і наніс жертві удари в грудину. Травма виявилася несумісною з життям. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги.
В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили підозрюваного у вбивстві. Ним виявився раніше засуджений 35-річний місцевий житель. Затриманий одразу ж зізнався у скоєному. З його слів, причиною конфлікту нібито стала давня образа на потерпілого за наклеп.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці перевіряють обвинуваченого на причетність до вчинення інших злочинів.
Досудове слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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