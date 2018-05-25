На Одещині 45-річну жінку вбили одним ударом ножа, - поліція. ВІДЕО
На Одещині 45-річну жінку вбили одним ударом ножа, - поліція. ВІДЕО
45-річну жительку с. Мирне ножем у серце вдарив її чоловік. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За вчинений злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Про смерть жінки працівникам поліції повідомили лікарі, яких викликав зловмисник після того, як усвідомив, що накоїв.
Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що перед трагедією подружжя вживало спиртні напої. У стані сп’яніння між жінкою та чоловіком виникла сварка, у ході якої останній схопив ніж і вдарив дружину в груди.
Щоб приховати сліди злочину, чоловік викинув знаряддя вбивства в туалет, стер з дружини сліди крові та викликав швидку медичну допомогу, яка й констатувала смерть потерпілої.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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