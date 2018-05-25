У поліції Києва розповіли подробиці нападу на вболівальників «Ліверпуля». ВІДЕО

Зо два десятки хуліганів у масках розтрощили меблі ресторану та стільцями побили вболівальників «Ліверпуля». Так ввечері у ресторані Києва, що одразу біля стадіону «Олімпійський», зустріли фанів англійського клубу. Подробиці у сюжеті.