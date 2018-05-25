У поліції Києва розповіли подробиці нападу на вболівальників «Ліверпуля». ВІДЕО
У поліції Києва розповіли подробиці нападу на вболівальників «Ліверпуля». ВІДЕО
Зо два десятки хуліганів у масках розтрощили меблі ресторану та стільцями побили вболівальників «Ліверпуля». Так ввечері у ресторані Києва, що одразу біля стадіону «Олімпійський», зустріли фанів англійського клубу. Подробиці у сюжеті.
|
25.05.2018 | 23:15
|
25.05.2018 | 22:45
|
25.05.2018 | 22:15
|
25.05.2018 | 21:45
|
25.05.2018 | 21:15
|
25.05.2018 | 20:46
|
25.05.2018 | 20:15
|
25.05.2018 | 19:50
|
25.05.2018 | 10:21
|
25.05.2018 | 10:00
|
25.05.2018 | 07:00
|
25.05.2018 | 06:45
|
25.05.2018 | 06:30
|
25.05.2018 | 06:14
|
25.05.2018 | 01:00
|
24.05.2018 | 23:15
-
- 1 з 1028
- ››