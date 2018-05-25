В Одесі чоловік вбив свою дружину. ВІДЕО
В Одесі чоловік вбив свою дружину. ВІДЕО
Вдарив ножем… 45-річна жінка цього не витримала – її серце зупинилося. Коли чоловік зрозумів, що накоїв – почав ховати сліди злочину. Знаряддя вбивства викинув у туалет, з дружини стер сліди крові та викликав лікарів.
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