В Одесі чоловік вбив свою дружину. ВІДЕО

Вдарив ножем… 45-річна жінка цього не витримала – її серце зупинилося. Коли чоловік зрозумів, що накоїв – почав ховати сліди злочину. Знаряддя вбивства викинув у туалет, з дружини стер сліди крові та викликав лікарів.

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