В Одесі напад на активіста закінчився смертю. ВІДЕО
В Одесі напад на активіста закінчився смертю. ВІДЕО
Удар ножем, під час оборони став смертельним. Один з нападників загинув до приїзду лікарів. Іншого активіст встиг поранити, його згодом затримали поліцейські і забрали до відділку поліції.
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