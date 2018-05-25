В Одесі напад на активіста закінчився смертю. ВІДЕО

В Одесі напад на активіста закінчився смертю. ВІДЕО

21:15 25.05.2018

Удар ножем, під час оборони став смертельним. Один з нападників загинув до приїзду лікарів. Іншого активіст встиг поранити, його згодом затримали поліцейські і забрали до відділку поліції.

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