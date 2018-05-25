У Києві пенсіонерки проганяли дівчат з пляжу, бо ті палили. ВІДЕО
У Києві пенсіонерки проганяли дівчат з пляжу, бо ті палили. ВІДЕО
Тамтешні бабусі помітили, як двоє дівчат безперестанку палять на пляжі. Користуючись простою логікою – пляж – це громадське місце, а в громадських місцях смалити цигарки заборонено, старенькі вирішили зробити молоді зауваження. Дівчата й гадки не мали, що на них чекає. Бо ж пенсіонерки до розмови прихопили із собою добрячий дрин. Більше – у огляді.
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