На Київщині діти збирають гроші для безпритульних тварин. ВІДЕО

У місті Ірпінь, що неподалік Києва днями місцеві жителі натрапили на доволі зворушливу рекламу. На звичайнісінькому листку із зошита, дитячим, старанним почерком було написано оголошення. Діти пропонують вигулювати собак. А зароблені гроші обіцяють передати в притулок для тварин.

Не тільки це…також в огляді Надія є дивіться про таке….

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