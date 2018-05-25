На Київщині діти збирають гроші для безпритульних тварин. ВІДЕО
На Київщині діти збирають гроші для безпритульних тварин. ВІДЕО
У місті Ірпінь, що неподалік Києва днями місцеві жителі натрапили на доволі зворушливу рекламу. На звичайнісінькому листку із зошита, дитячим, старанним почерком було написано оголошення. Діти пропонують вигулювати собак. А зароблені гроші обіцяють передати в притулок для тварин.
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