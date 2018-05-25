У світі відзначили Міжнародний день зниклих безвісти дітей. ВІДЕО
У світі відзначили Міжнародний день зниклих безвісти дітей. ВІДЕО
Синя незабудка. Серед закоханих вона є метафоричним втіленням вірності та постійності. Однак мало хто знає, що ця тендітна маленька квіточка є також символом зниклої дитини. Чому вона? Бо ж навіть назва рослини говорить сама за себе: не забувай, пам’ятай мене. І ми пам’ятаємо. Щороку 25 травня весь світ відзначає міжнародний день зниклих безвісти дітей. Дата не випадкова.
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