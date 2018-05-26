Банду, яка постачала зброю на замовлення, знешкоджено у Запоріжжі. ВІДЕО

Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно зі Слідчим управлянням, спецпідрозділом КОРД та за сприянням УСБУ в області та під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №1, ліквідували діяльність злочинної групи, у складі 8 осіб, які протягом 2017-2018 років займались постачанням та збутом вогнепальної зброї на замовлення.

Також поліцейські виявили вибухові пристрої, ручні протитанкові гранатомети (РПГ) гранати (Ф-1 та РГД-5) та велику кількість запасних частин зброї.

Усі вилучені предмети слідчими направлені до Запорізького НДЕКЦ МВС України для проведення подальшої експертизи.

Головного фігуранта, раніше засудженого мешканця Запорізької області 1975 року народження, затримано в порядку ст.208 КПК України.

Слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії з метою встановлення каналів постачання й походження зброї, фактів її збуту та використання під час вчинення злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області