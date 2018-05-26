Банду, яка постачала зброю на замовлення, знешкоджено у Запоріжжі. ВІДЕО
Банду, яка постачала зброю на замовлення, знешкоджено у Запоріжжі. ВІДЕО
Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно зі Слідчим управлянням, спецпідрозділом КОРД та за сприянням УСБУ в області та під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №1, ліквідували діяльність злочинної групи, у складі 8 осіб, які протягом 2017-2018 років займались постачанням та збутом вогнепальної зброї на замовлення.
Також поліцейські виявили вибухові пристрої, ручні протитанкові гранатомети (РПГ) гранати (Ф-1 та РГД-5) та велику кількість запасних частин зброї.
Усі вилучені предмети слідчими направлені до Запорізького НДЕКЦ МВС України для проведення подальшої експертизи.
Головного фігуранта, раніше засудженого мешканця Запорізької області 1975 року народження, затримано в порядку ст.208 КПК України.
Слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії з метою встановлення каналів постачання й походження зброї, фактів її збуту та використання під час вчинення злочинів.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області
|
26.05.2018 | 16:01
|
26.05.2018 | 14:00
|
26.05.2018 | 12:00
|
26.05.2018 | 11:00
|
26.05.2018 | 10:00
|
26.05.2018 | 09:00
|
25.05.2018 | 23:15
|
25.05.2018 | 22:45
|
25.05.2018 | 22:15
|
25.05.2018 | 21:45
|
25.05.2018 | 21:15
|
25.05.2018 | 20:46
|
25.05.2018 | 20:15
|
25.05.2018 | 19:50
|
25.05.2018 | 10:21
|
25.05.2018 | 10:00
-
- 1 з 1028
- ››