Аби з’ясувати відносини зі знайомим, молодик взявся за пістолет. ВІДЕО
Аби з’ясувати відносини зі знайомим, молодик взявся за пістолет. ВІДЕО
Обидва забіяки у лікарні. Правоохоронці оглянули місце події. Поспілкувалися із свідками. Їм навіть одразу вдалося затримати стрілка. Кримінальне провадження поки не відкривали – в поліції кажуть поки що – розбираються в усіх подробицях.
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